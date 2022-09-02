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拜登痛斥川普及其鐵粉威脅民主 讓美國倒退

2022/9/2 09:08
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（中央社費城1日綜合外電報導）美國總統拜登今天試圖在11月關鍵期中選舉前，透過全國演講匯聚政治氣勢，他猛烈抨擊前總統川普及其「極端」死忠支持者，指他們威脅到美國民主，以及「我們共和國的根基」。

法新社報導，拜登於美東時間1日晚上8時（台北時間2日早上8時）的電視黃金時段，在美國「民主搖籃」費城發表演講，地點在兩個多世紀前通過獨立宣言和美國憲法的建物附近。

79歲的拜登痛批擁護川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號的共和黨人。

他說：「川普和力挺『讓美國再次偉大』口號的共和黨人代表一種極端主義，威脅到我們共和國的根基。」

「『讓美國再次偉大』這股勢力堅決要讓這個國家倒退。回到一個沒有選擇權、沒有隱私權、沒有避孕權、沒有權利與你所愛的人結婚的美國。」

他還說：「平等和民主正遭受攻擊。」

11月的期中選舉將決定國會掌控權的歸屬，民主黨籍的拜登在這場被稱為「為國家靈魂奮戰」（Battle for the Soul of the Nation）的演講中，發言直截了當。

他說：「長久以來，我們一直讓自己相信美國民主得到保障，但事實並非如此。我們每一個人都必須捍衛民主、保護民主、為民主挺身而出。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110902

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