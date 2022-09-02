英國前大使違反移民法規 遭緬甸判1年徒刑

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（中央社仰光2日綜合外電報導）外交消息人士向法新社透露，英國前駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman）和她的丈夫因違反移民法規，今天遭緬甸軍政府分別判處1年有期徒刑。

知情人士稱，鮑曼和曾是緬甸政治犯的藝術家丈夫登林（Htein Lin）各被判處1年徒刑。

鮑曼於2002至2006年間擔任英國駐緬甸大使，她對緬甸事務有30年以上經驗，能說流利緬語。她在上月因為現居地址與她的外國人登記文件上住址不同而遭到羈押。

鮑曼的丈夫登林是緬甸最知名藝術家之一，也是資深民主倡議人士，因反對先前的軍事政權而在1998至2004年間入獄6年半。他因為協助妻子住在不同於登記文件上的仰光住宅地址而被捕。

兩人最高可判處5年有期徒刑。

法新社已連繫英國外交部要求置評。緬甸軍政府發言人未回應置評要求。

緬甸去年發生軍事政變以來，與前殖民者英國的關係日 益惡化。英國政府對與緬甸軍政府有關的企業及個人實施多輪制裁。

英國於今年稍早將英緬外交關係降為代辦級，緬甸軍政府聲稱「難以接受」。

鮑曼和丈夫在英國政府宣布對緬甸發布新一輪制裁的前一天被捕。這次制裁對象為2017年緬甸軍方對穆斯林洛興雅（Rohingya）少數民族發動血腥鎮壓期間，為軍方募款的企業。

緬甸軍方自從發動政變奪權以來，已經逮捕數十名外國公民。

日本記者久保田徹上月在仰光採訪示威活動時被捕，目前被關押在音山（Insein）監獄。他是緬甸軍政府逮捕的第5名外國記者，先前被捕的4人均獲釋並被遣返回國。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110902