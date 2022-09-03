日本東京疫情續趨緩 新增病例連13天低於上週

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似有趨緩，東京今天新增確診病例較上週六減少4000多例，已連續13天低於上週同日；日本全境今天新增逾10萬例確診病例。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時15分止，日本全境單日至少已新增10萬3520例確診病例，及227例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬2561例確診病例，較上週六減少4565例，連續13天低於上週同日。截至今天為止，東京都7天平均單日新增1萬3540.9例，是前一週平均的65%，疫情持續趨緩。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增6196例確診病例，較上週六減少2605例，連續11天低於上週同日，至今累計病例數137萬5232例，包括2827例死亡病例。

大阪府今天新增9385例確診病例，較上週六減少5600多例，至今累計病例數194萬7734例，包括6096例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2024例確診病例，較上週六的2898例減少874例，連續14天低於上週同日，至今累計病例數48萬655例。目前專責病床使用率62%，重症病床使用率58.3%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增816.98人染疫，德島縣以1352.75人居日本各地之冠、鹿兒島縣以1283.08人次之；沖繩縣以1079.38人排名第6。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110903