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不怕俄切斷天然氣供應 歐盟官員稱已有充分準備

2022/9/3 22:37
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（中央社義大利切爾諾比爾3日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）經濟事務執委簡提洛尼今天說，若俄羅斯完全停止天然氣供應，歐盟已有「充分準備」，拜儲量提高及節省能源措施之賜。

法新社報導，連接俄羅斯與德國北部的北溪天然氣管線（Nord Stream）原定經過3天停供維修後，於今天恢復運作。但俄羅斯國營天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天表示，這條管線的一具渦輪修復前，將無限期「全面」停止供氣。

路透社報導，這使得歐洲要獲取冬季所需燃料難度加深。簡提洛尼（Paolo Gentiloni）今天在義大利北部舉行的安博思論壇（Ambrosetti Forum）會議場邊被問到相關問題時表示，歐盟預期俄羅斯會遵守現行能源合約，但若不遵守，歐盟已有準備來迎接挑戰。

他說：「我們不怕（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的決定。我們要求他們遵守他們的合約。但如果他們不這麼做，我們已有反制的準備。」

簡提洛尼指出，歐盟各地的天然氣儲量已達高水準，歐盟也做好減少能源用量的計畫，這些都顯示，歐洲對於今年將面臨一個艱難的冬季正有所準備。

他說：「對抗俄羅斯用極端方式利用天然氣這項武器，我們已有充分準備。」（譯者：張正芊）1110903

簡提洛尼
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