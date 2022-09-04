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大馬前首相馬哈地染疫住院5天 返家繼續隔離

2022/9/4 17:04
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（中央社吉隆坡4日綜合外電報導）馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）辦公室發布聲明說，97歲的馬哈地先前因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院，今天已經出院，返家後將繼續隔離數日。

馬哈地擔任馬來西亞首相20多年，至今仍是國會議員；他有心臟病史，曾經心臟病發作，並做過心臟繞道手術。

路透社報導，聲明指出，馬哈地檢測出COVID-19呈陽性反應後，8月31日進入「國家心臟研究所」（National Heart Institute）醫院。出院後他必須在家隔離直到本月6日。

根據馬哈地本人和政府官員稍早的說法，他至少接種了3劑COVID-19疫苗，最後一次已知注射時間是在2021年11月。

馬哈地本身也是位醫生，今年1月他曾接受一次非急需手術，同月稍後再度入院治療，國家心臟研究院並未說明那次是做了何種療程。

馬哈地曾連任首相22年，直到2003年止，他在2018年以92歲高齡捲土重來，帶領反對派聯盟贏得歷史性勝利，打敗了他一度領導的執政黨，重新登上首相寶座，但不到兩年時間，他的政府因為內訌而垮台。 （譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110904

馬哈地
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