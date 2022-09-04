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約旦河西岸以色列巴士遭槍擊 5人受傷送醫

2022/9/4 22:05
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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列救護人員指出，約旦河西岸一輛以色列巴士今天遭遇槍擊，造成5人受傷。

法新社報導，以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）一名護理人員指出：「我們在那輛巴士外看到兩名槍擊受害者，以色列國防軍（IDF）救護人員和現場其他人員當時正對他們進行急救。」

在約旦河西岸（West Bank）占領區北部這起槍擊事件中彈的兩人仍有意識，經空中後送到以色列北部海法市（Haifa）拉姆巴醫院（Rambam hospital）救治。

紅色大衛之星表示，遭玻璃碎片擊中的另外3人由車輛轉送到以色列北部另一間醫院救治。

巴士司機工會公布照片顯示，遇襲巴士擋風玻璃上布滿彈孔。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）強調，安全部隊「立即展開追捕，並且逮到這起攻擊的嫌犯」。

東耶路撒冷（East Jerusalem）占領區上個月也發生鎖定以色列巴士的攻擊。靠近耶路撒冷舊城（Old City）的那場黎明前攻擊造成包括數名美國公民在內8人受傷。經數小時追緝，警方表示有一名嫌犯投案。

自從1967年六日戰爭（Six Day War）自約旦奪取東耶路撒冷和約旦河西岸以來，以色列就掌控當地至今。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110904

甘茨
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