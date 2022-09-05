加拿大隨機砍人事件10死15傷 總理：震驚難過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社薩克其萬省韋爾登4日綜合外電報導）加拿大薩克其萬省今天發生10死15傷的隨機砍人事件，死傷者多是1個人口稀少的原住民社區居民。警方正在緝捕2名嫌疑人，總理杜魯道也立即發聲明致哀。

路透社報導，這起分別發生在2偏遠社區13個犯罪現場的砍人事件，是現代加拿大史上最慘重的大規模殺人事件，在這個不常聽到大規模暴力事件的國家引發嘩然。

總理杜魯道（Justin Trudeau ）發聲明說：「我對今天駭人聽聞的攻擊事件感到震驚難過，身為加拿大人，我們向每位受這起暴力事件影響的人致哀，也與薩克其萬省（Saskatchewan）民眾同在。」

警方公布2嫌疑人身分為31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）與30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson），並發布照片與特徵，但未說明犯案動機以及受害者身分。

原住民領袖發出的聲明，則稱這些攻擊事件或許和毒品有關。

代表薩省74個「第一民族」（First Nations）的「主權原住民聯盟」（The Federation of Sovereign Indigenous Nations）表示：「這就是非法毒品入侵社區時，我們面對的破壞。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1名育有2個小孩的母親是10名死者之一，她的前同居伴侶勃恩斯（Michael Brett Burns）告訴原住民族電視網（Aboriginal Peoples Television Network）：「監禁、毒品和酒精可以毀了許多人，這讓人作噁。」

邁爾斯．桑德森5月間才被「薩克其萬省罪案舉報熱線」（Saskatchewan Crime Stoppers）列為「非法在逃」，但並未說明他被追緝的原因。「薩克其萬省罪案舉報熱線」鼓勵民眾提供線索，和警方共同合作追緝犯罪者。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110905