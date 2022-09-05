中美南太角力 北京稱援助島國項目取得重要進展

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（中央社台北5日電）南太平洋島國成為中美角力新戰場。美方日前公布，將於9月底在華府召開首屆太平洋島國領導人峰會。中國外交部發言人毛寧今天則說，中國援助南太島國的不少項目近期都取得了重要進展。

澎湃新聞報導，首次在中國外交部例行記者會上正式亮相的新任發言人、外交部新聞司副司長毛寧，今天在回覆相關問題時說，中國援助南太島國的不少項目近期都取得了重要進展。

她說，巴布亞紐幾內亞恩加省醫院、薩摩亞中薩友誼公園等項目已經順利竣工並交接。吉里巴斯青年公園修繕項目、索羅門群島國立大學宿舍樓、萬那杜彭特科斯特島公路一期工程等項目先後開工。

她稱，這些進展是中國和島國精誠合作、共同克服疫情困難的結果，「是構建人類命運共同體理念在南太島國的生動實踐」。

毛寧宣稱，中國對南太島國的援助「真心實意、注重效果，從來不附加任何政治條件」。中方將繼續堅定不移加強同島國各領域的務實合作，為島國人民帶來更多實實在在的福祉。

中國近期積極展現經營與南太平洋國家的外交關係，外交部長王毅在5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國。太平洋島國資源豐富、具備戰略意義等價值再次受到關注。

外媒報導，美國白宮2日宣布，美國總統拜登將於9月28日至29日在華盛頓主持太平洋島國領導人峰會。在中國影響日益增大的情況下，這是美國加強與該地區關係的最新努力。

峰會將反映美國在氣候變化、應對疫情、經濟復甦、海上安全、環境保護以及推進自由開放的印太地區等關鍵問題上與該地區擴大和深化合作。

一名美國政府官員向路透社透露，白宮已邀請包括索羅門群島在內的12個太平洋島嶼國家參會。索羅門群島在今年4月與中國達成一項安全協議，加劇了華盛頓對北京在該地區日益增長的影響力的擔憂。（編輯：張淑伶/李雅雯）1110905