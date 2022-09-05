阿富汗規模5.3地震 已知至少8死

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（中央社喀布爾5日綜合外電報導）阿富汗東部查拉拉巴市（Jalalabad）附近今天凌晨發生地震，美國地質調查所（USGS）表示規模為5.3。路透社引述阿富汗國家通訊社報導，至少已有8人死亡，且恐怕還會增加。

阿富汗災害管理部門發言人哈卡尼（Mohammad Nassim Haqqani）提供的初步消息為6死9傷。

庫納爾省（Kunar）、拉格曼省（Laghman）、南加哈省（Nangarhar）與首都喀布爾（Kabul）都有震感。

災害管理部副部長沙拉弗丁（Mawlawi Sharafuddin Muslim）告訴法新社：「我們正在收集其他地區的傷亡和災損消息。」

阿富汗地近歐亞大陸板塊和印度板塊交界，地震頻繁，尤其是興都庫什山脈（Hindu Kush Mountains）。

6月22日阿富汗才發生20多年來最致命的地震，那場規模5.9的地震奪走上千人性命，還有數以千計的人受傷。

2015年，一場規模7.5的地震襲擊巴基斯坦和阿富汗兩國，合計造成約380人喪命。

阿富汗近幾個月也遭遇暴洪，約200人因此喪生，還有數以千計的民宅被毀。

阿富汗塔利班（Taliban）政府採取強硬派伊斯蘭主義統治方式，自絕於全球多數國家之外。這類天災對塔利班政府構成巨大的後勤補給挑戰。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110905