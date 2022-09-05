美2架B-52飛越中東秀肌肉 伊朗擬採購俄Su-35戰機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜/德黑蘭5日綜合外電報導）美國軍方今天公布，昨天派遣2架可攜帶核子武器的B-52遠程轟炸機飛越中東上空，以展示武力。同一時間，伊朗傳出正在考慮採購俄羅斯製造的蘇愷（Sukhoi）Su-35戰鬥機。

美聯社報導，美軍表示，2架B-52從位於英格蘭費爾福（Fairford）的英國皇家空軍基地起飛後，經由地中海東部上空飛往阿拉伯半島與紅海，與科威特及沙烏地阿拉伯的戰機一同進行訓練任務，結束後飛離該區域。

時值美國與伊朗關係依舊高度緊繃，這是美軍又一次在區域進行類似飛行任務。

中東美國空軍最高官員格林克維奇（Alexus Grynkewich）中將在聲明中表示：「若是威脅到美國或我們的夥伴，一定會有回應。像這樣的任務...展示了我們結合部隊進行威懾與必要時擊拜敵手的能力。」

儘管美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中並未提及伊朗，但兩國間敵意持續加溫之際，華府經常派遣B-52轟炸機飛越中東，上回是在今年6月。

伊朗海軍上週在紅海查扣了2架美軍無人飛機。而在事發幾天前，伊朗準軍事部隊革命衛隊（Revolutionary Guard）也企圖拖走一艘美軍水下無人機，後來在一艘美軍艦艇跟蹤下才將它釋放。

美國海軍近期持續派遣超長航空中偵察無人機監看中東地區重要航道是否出現威脅，因為這些水路先前發生連串海上攻擊事件。

另一方面，伊朗空軍司令瓦赫迪（Hamid Vahedi）4日告訴附屬於伊朗體育部的包納新聞社（Borna news agency）說：「空軍正在考慮向俄羅斯採購蘇愷35戰機。」

法新社報導，美軍上週才表示，俄羅斯已開始收到伊朗供應的無人戰鬥機，可用在烏克蘭戰爭中。但許多伊朗無人機已證明有缺陷。

德黑蘭多年來與莫斯科討論採購蘇愷Su-30戰鬥機，引發華府強烈抨擊。但瓦赫迪如今表示，蘇愷30已不在伊朗採購計畫中，「我們希望未來購得所謂第四代Su-35噴射戰鬥機」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110905