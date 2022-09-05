反對派控舞弊 肯亞最高法院維持魯托贏得大選

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（中央社奈洛比5日綜合外電報導）肯亞反對派請願要求法院推翻8月9日總統選舉投票結果，該國最高法院今天裁定維持副總統魯托贏得選舉勝利，肯亞數週來的政治不確定就此劃下句點。

法新社報導，肯亞最高法院首席大法官庫姆（Martha Koome）表示：「這是一致的決定。請願書特此駁回，因此我們宣布第一被告（魯托）為總統當選人。」

55歲的副總統魯托（William Ruto）於8月9日總統選舉中，以不到2個百分點差距擊敗目前得到執政黨支持的反對派政治家歐丁嘉（Raila Odinga）。歐丁嘉不服，指控選舉存在舞弊欺騙，鼓勵支持者上街示威抗議，還請願要求最高法院裁定選舉無效。

歐丁嘉於請願書中聲稱他有「足夠證據」證明實際上是他贏得了選舉。

過去兩週，法官們對一箱箱證據進行篩查，以確定是否存在任何違規行為足以令選舉無效，就像2017年8月的總統選舉調查那樣，當時歐丁嘉同樣提出質疑。

庫姆於正午（台灣時間下午5時）過後不久開始宣讀判決書，有條不紊列出法院對本案9個核心問題的回應。

她說，肯亞獨立選舉與選區劃分委員會（IEBC）使用的技術符合「完整、可驗證、安全和透明」的標準。她表示，任何「違規都未達到影響總統選舉最終結果的程度」，並駁回請願者提出的所有主張。

歐丁嘉72頁的請願書指稱駭客侵入IEBC的伺服器並上傳篡改結果表格，但這一主張被法院駁回。

兩位候選人皆承諾會尊重最高法院判決。今天的判決結果對歐丁嘉不啻是沉重打擊，魯托的支持者聞訊後大肆慶祝。

自2002年以來，肯亞歷次總統選舉結果皆引發爭議。歐丁嘉在2007年、2013年和2017年大選落敗後，皆指控選舉舞弊，今年也不例外。

魯托則呼籲法院駁回其請願書，指歐丁嘉試圖透過司法取得重來一次的機會。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110905