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衛報：新英相特拉斯內閣成員不含蘇納克

2022/9/6 11:34
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國外相特拉斯（Liz Truss）於保守黨黨魁選舉勝出，將成為英國新任首相。「衛報」披露，特拉斯內閣成員裡不會有這次角逐黨魁勁敵的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

蘇納克今天稍早已表態，不會出任特拉斯的內閣部會首長，重申7月時首相強生（Boris Johnson）被迫下台、保守黨啟動新黨魁競選時就已宣告的承諾。

蘇納克被問到相關問題時告訴英國廣播公司（BBC）：「（入閣）本就不在我考量的範圍內。」特拉斯這次在黨魁選舉勝出的差距，明顯較所有前任者都小。

「衛報」（Guardian）引述特拉斯身邊的消息人士披露，現任就業暨退休保障大臣柯菲（Therese Coffey）料將成為特拉斯新政府的衛生大臣。

在特拉斯確定勝出前的幾小時，內政大臣巴特爾（Priti Patel）說她將請辭。一名保守黨國會議員告訴路透社，現任檢察總長布瑞弗曼（Suella Braverman）可望接任巴特爾的職位。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110906

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