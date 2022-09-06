更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
恩恩國賠案 新北市府3機關都認定不成立
首頁 / 國際

日本自衛隊前女隊員控性騷 防衛省啟動大規模調查

2022/9/6 13:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本自衛隊一名前女性隊員控訴自己在部隊遭到性騷擾，防衛省決定將啟動「特別防衛監察」調查真相，是繼2017年後再度啟動這項監察作為，實屬罕見。

日本時事通信社報導，防衛大臣濱田靖一今天說，騷擾已侵害基本人權，是絕對不容發生的事。

日本放送協會（NHK）報導，截至今年6月都在陸上自衛隊服役的22歲五之井里奈，控訴服役期間遭性騷擾；她日前在網路上發出呼籲時，另有146名現役隊員等人也表示自己受到性騷擾，因此要求防衛省進行內部調查。

防衛省認為至今關於性騷擾的內部諮詢也層出不窮，將相關情況視為重大問題，決定由防衛監察本部針對防衛省及自衛隊所有組織進行「特別防衛監察」。

2017年發生陸上自衛隊宣稱南蘇丹維和行動業務報告已銷毀，實際上卻仍被保留的爭議，防衛省當時也啟動「特別防衛監察」，這次是時隔5年罕見再度啟動。

防衛省將基於調查及監察結果，做出給予相關人等處分等決定。另外，為徹底改正防騷擾對策，也將成立由專家學者組成的會議。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110906

濱田靖一
濱田靖一：國際社會面臨大試煉 日本須強化國防 日美防長會談 強烈譴責中國試射彈道飛彈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族