日本自衛隊前女隊員控性騷 防衛省啟動大規模調查

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本自衛隊一名前女性隊員控訴自己在部隊遭到性騷擾，防衛省決定將啟動「特別防衛監察」調查真相，是繼2017年後再度啟動這項監察作為，實屬罕見。

日本時事通信社報導，防衛大臣濱田靖一今天說，騷擾已侵害基本人權，是絕對不容發生的事。

日本放送協會（NHK）報導，截至今年6月都在陸上自衛隊服役的22歲五之井里奈，控訴服役期間遭性騷擾；她日前在網路上發出呼籲時，另有146名現役隊員等人也表示自己受到性騷擾，因此要求防衛省進行內部調查。

防衛省認為至今關於性騷擾的內部諮詢也層出不窮，將相關情況視為重大問題，決定由防衛監察本部針對防衛省及自衛隊所有組織進行「特別防衛監察」。

2017年發生陸上自衛隊宣稱南蘇丹維和行動業務報告已銷毀，實際上卻仍被保留的爭議，防衛省當時也啟動「特別防衛監察」，這次是時隔5年罕見再度啟動。

防衛省將基於調查及監察結果，做出給予相關人等處分等決定。另外，為徹底改正防騷擾對策，也將成立由專家學者組成的會議。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110906