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美國氣候特使凱瑞籲中國恢復談判 避免氣候危機

2022/9/6 15:53
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（中央社河內6日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天敦促中國恢復雙邊談判，以避免全球暖化危機，並呼籲世界各國領導人加快能源轉型，擺脫化石燃料。

路透社報導，凱瑞說，全球兩大經濟體美國和中國必須共同努力應對氣候變遷問題。兩國也是世界上最大的兩個溫室氣體排放國。

他說：「我希望習主席能夠與我們回到談判桌前，以便我們能夠共同努力因應這一國際威脅。」

中國上個月停止與美國就氣候、安全和其他領域進行談判，藉以回應美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。中國曾表示，若想恢復談判，美國必須消除裴洛西8月初訪台所產生的「負面影響」。

凱瑞在越南河內向多家美國企業發表演說，還呼籲私營部門加碼對能源轉型過程的投資。他強調各國迫切需要擺脫煤炭和石油等骯髒燃料，改用再生能源，讓全球氣溫升幅限制在比工業革命前的水平高出攝氏1.5度以內。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110906

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