美國7日再測試洲際彈道飛彈 1個月內二度試射

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部宣布，美軍明天將試射洲際彈道飛彈，為美國不到1個月內的第2次核子防禦演習。

國防部發言人賴德（Patrick Ryder）今天表示：「明天9月7日上午，加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）將進行美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）非武裝義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的作戰試射。」

法新社指出，在試射行動之前做出宣布並不尋常；美國國防部近來的試射行動都是等到實際發射後才會對外證實。

賴德強調，這是一場「例行性」試射，還說這次試射日程是早就安排好，美方也已向俄羅斯和其他國家知會過。

賴德告訴媒體，此次試射旨在「展現美國核子部隊的戰備，並提供對國家核嚇阻力量安全性和有效性的信心」。

美國空軍8月16日成功發射非武裝義勇兵三型洲際彈道飛彈；此前美方為了避免就烏克蘭和台灣議題挑起緊張情勢，2度延後試射。

8月16日發射的這枚飛彈安裝了重返大氣層測試載具，這種載具可在戰略衝突中配備核彈頭。

這個測試載具飛行約6760公里，到西太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）。

賴德指出，這兩場試射行動早已預先安排好，由於第一次試射延後，兩場試射時間才會如此接近。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110907