阿根廷副總統險遇刺 法官認嫌犯夥女友預謀犯案

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（中央社布宜諾斯艾利斯7日綜合外電報導）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲1日晚間在自家門口險遭槍擊，35歲男性嫌犯現場遭逮，他的23歲女友在調查時遭羈押，法官在起訴書中提到2人早有暗殺預謀。

法新社報導，阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）1日晚間在自家門口險遭近距離槍擊，嫌犯扣下扳機後，子彈並未成功擊發，隨即遭到制伏。

當地媒體在報導中指出，法官已提出初步指控，認定嫌犯與女友共同計劃這起攻擊事件。

現年69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲醜聞纏身，她涉嫌在先前擔任總統期間貪汙，家門口連續多日聚集不同支持群眾聲援她。1日晚間，35歲的槍手蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel）混在支持群眾中揮動手中槍枝，他開火但未能擊發子彈，費南德茲逃過一劫，蒙蒂埃爾當場被捕。

當地媒體引述知情人士說法，根據拍攝到的影片片段，嫌犯在攻擊行動當天還有他的23歲伴侶尤瑞阿提（Brenda Uliarte）相伴。

據泰蘭國家通訊社（Telam）等當地媒體引述司法界消息來源指出，尤瑞阿提是地方法官在後續調查時，才發布逮捕令逮捕的。但尤瑞阿提在接受當地南美聯合電視台（Telefe）訪問時說，她和蒙蒂埃爾雖然同居超過1個月，但在事件發生前的48小時內都沒有見過面。

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泰蘭國家通訊社報導稱，嫌犯蒙蒂埃爾和女友尤瑞阿提已雙雙遭到羈押。法官尤吉尼亞（Maria Eugenia Capuchetti）在起訴書中提到，2人在「有計劃且事前同意」的狀況下，試圖近距離以槍枝暗殺克莉絲蒂娜．費南德茲。

由於克莉絲蒂娜．費南德茲奉行貝隆主義，也連帶繼承了前總統貝隆（Juan Peron）的忠實支持者，數以萬計的阿根廷人在槍擊事件發生後走上街頭聲援她，但在政治上敵對陣營同等程度不喜歡她。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110908