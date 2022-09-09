台灣美食泰國扎根 記憶裡家鄉味千里飄香

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（中央社實習記者李婕瑜曼谷9日專電）淺綠色的四季春在玻璃壺裡靜靜飄香，琳瑯滿目的各式冰鎮滷味一字排開，這些熟悉的台灣美食在泰國也受到歡迎。台灣人對家鄉味的堅持，讓更多泰國人愛上台灣滋味。

GW TEA是一間位於泰國曼谷席隆（Silom）商圈的手搖飲店，主打台灣口味手搖飲，在競爭激烈的泰國飲料市場裡佔有一席之地。GW TEA的業者陳小姐說，每一種茶的沖泡方法，她都曾親自向茶農與製茶師請教，「因為茶農種的茶，只有他們自己知道怎樣沖泡才最好喝」。

陳小姐說，在泰國求學時，她曾四處尋覓記憶中的台灣茶，卻遍尋不著。因此，她自行帶親戚所種的台灣茶回家泡，卻意外受到泰國朋友好評，邀請她合夥創業，自此投入泰國手搖杯的市場。

陳小姐表示，創業時，泰國市面上的茶多偏向外國的花茶及果茶，或者是口味較澀、較苦的中國茶，因此，便希望將口味較為溫潤淡雅的四季春、東方美人茶、日月潭紅茶等台灣茶引進泰國市場。

經營「食天下」冰鎮滷味線上平台的業者艾瑞克（Eric）也有相似經驗。艾瑞克從小移民泰國，每次回台灣，阿嬤總是準備滿桌的台灣古早味料理，自己邊幫忙也習得了好廚藝。在家裡款待朋友時，朋友大力慫恿他開店，成為他開設線上平台販售冰鎮滷味的契機。

艾瑞克表示：「之前試用泰國醬油來滷，但覺得好像還是少了一點小時候記憶的味道。」因此，食天下的冰鎮滷味，使用來自台灣的醬油、香油來調味，以八角、丁香等中藥材熬製，希望最大程度還原台灣好滋味。

一年前，艾瑞克開始將客群從華人市場拓展到泰國當地市場。然而，台灣與泰國的飲食差異，讓台式冰鎮滷味的推廣遭遇困難。

艾瑞克指出，當地的滷味口味偏向潮州滷味，口味偏甜、喜歡將肉熬爛，而台式「冰鎮滷味」口感較有嚼勁；此外，泰國人的飲食習慣偏好熱騰騰的肉類料理，因此不太習慣吃冰鎮滷味，常將冰鎮滷味微波，導致肉質變柴、香氣也減淡。

台泰飲食習慣差異，是業者必須面對的一道課題。由於泰國的口味比台灣重，陳小姐因此毫不吝嗇調味，在傳遞台灣茶與泰國口味之間力求平衡；艾瑞克則是努力找機會讓泰國人試吃，並叮嚀客人冰鎮滷味的食用方法，讓泰國人接觸台灣飲食文化。

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台灣味不僅在泰國受到歡迎，也聯繫在異鄉的台灣朋友。艾瑞克說，包含GW TEA在內，在泰國的幾個朋友常會每周煮麻油雞或麻油麵線等等台灣料理，和台灣的朋友每周聚會。

GW TEA 先前曾開設珍珠奶茶及台灣茶品工作坊，工作坊中，GW TEA將台灣各地茶品和鹽酥雞、滷肉飯等小吃搭配，也介紹各個茶品的產地，希望泰國的台灣茶愛好者有一天能溯著茶香來到台灣，品嘗台灣好味道。（編輯：周永捷）1110909