更多編輯台推薦新聞：
台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章
運動

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日美等5國擬舉行外長會議助太平洋島國 意圖抗中

2022/9/11 12:06（9/11 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國國務卿布林肯（左）5月與日本外務大臣林芳正（右）舉行雙邊會談。（圖取自twitter.com/secblinken）
圖為美國國務卿布林肯（左）5月與日本外務大臣林芳正（右）舉行雙邊會談。（圖取自twitter.com/secblinken）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本、美國、英國、澳洲及紐西蘭5國正協調配合9月將舉行的聯合國大會，在美國紐約舉行外長會議商議協助太平洋島國，意圖對抗在太平洋島國強化影響力的中國。

日本讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露這項訊息。日美英澳紐今年6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），作為協助太平洋島國的框架持續進行高層級協商。

此次外長會議將把協商層級進一步提升到外長等級，有意在災害對策與海洋監視等領域，探尋強化與太平洋島國合作的可能性。

日本從1997年以來，每3年邀請太平洋島國領袖舉行一次太平洋島國峰會（PALM），藉此深化彼此關係。日本這次也希望活用過去累積的經驗所得，在5國合作中發揮一定影響力。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國以其巨大經濟力在印度太平洋地區強化存在感，今年4月已跟太平洋島國索羅門群島簽訂安全保障協定；中國外交部長王毅5月在斐濟跟南太10國舉行外長會議；8月也發生索羅門群島拒絕美國巡邏船靠港事件。

美國對中國在太平洋島國強化影響力的現狀強化危機意識，預料將在9月下旬於華盛頓舉行領袖會議，凸顯美國重視太平洋島國的態度。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110911

王毅
分析：20大政治局改組 王毅將破格晉升 晶片四方聯盟預備會議 韓媒：延至9月中舉行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族