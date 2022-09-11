日美等5國擬舉行外長會議助太平洋島國 意圖抗中

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本、美國、英國、澳洲及紐西蘭5國正協調配合9月將舉行的聯合國大會，在美國紐約舉行外長會議商議協助太平洋島國，意圖對抗在太平洋島國強化影響力的中國。

日本讀賣新聞報導，不只一名日本政府相關人士透露這項訊息。日美英澳紐今年6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），作為協助太平洋島國的框架持續進行高層級協商。

此次外長會議將把協商層級進一步提升到外長等級，有意在災害對策與海洋監視等領域，探尋強化與太平洋島國合作的可能性。

日本從1997年以來，每3年邀請太平洋島國領袖舉行一次太平洋島國峰會（PALM），藉此深化彼此關係。日本這次也希望活用過去累積的經驗所得，在5國合作中發揮一定影響力。

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中國以其巨大經濟力在印度太平洋地區強化存在感，今年4月已跟太平洋島國索羅門群島簽訂安全保障協定；中國外交部長王毅5月在斐濟跟南太10國舉行外長會議；8月也發生索羅門群島拒絕美國巡邏船靠港事件。

美國對中國在太平洋島國強化影響力的現狀強化危機意識，預料將在9月下旬於華盛頓舉行領袖會議，凸顯美國重視太平洋島國的態度。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110911