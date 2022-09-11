上合峰會將登場 習近平莫迪是否會面引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里11日專電）上海合作組織高峰會預定15日至16日在烏茲別克舉行，俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席習近平、印度總理莫迪等預定出席。由於印中關係正處於谷底，印度媒體高度關注莫習的可能互動。

烏茲別克現為上海合作組織（SCO）輪值主席，烏茲別克總統的新聞祕書阿薩多夫（Sherzod Asadov）日前在臉書宣布，上合組織8個會員國的領導人，都會出席15日至16日在撒馬罕（Samarkand）舉行的峰會。

8個會員國的領導人包括：蒲亭（Vladimir Putin）、習近平、莫迪（Narendra Modi）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）、哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）。

阿薩多夫說，這將是2019年以來，上合組織領導人首次的實體會面，烏茲別克也將把輪值主席一職移交給印度。

印度與中國的雙邊關係正因邊界糾紛而處於低谷，印度媒體關注莫迪與習近平屆時的互動狀況，作為判斷印中關係發展方向的指標。

中國外交部發言人毛寧稍前在北京的一場記者會上，被問及習近平與莫迪會不會在上合峰會場邊會面時表示，暫無相關資訊。

莫迪與習近平上一次的實體會面是於2019年11月在巴西主辦的金磚國家（Brics）峰會上。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；同年6月，雙方士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，並在多處駐軍對峙，緊張關係延續迄今。

但印度與中國的外交部8日及9日分別宣布，兩國駐紮在爭議區「第15巡邏點」（PP-15）的士兵，已依第16輪軍長級軍事對話達成的共識開始脫離對峙。印度媒體評論認為，印中兩國可能正為領導人的會面營造正面氣氛，但這需視實際撤軍情況而定。

有觀察人士認為，印度與中國關係的變化，也可能會牽動印度與台灣之間的關係。

上合組織於2001年創立，除了8個會員國之外，還有4個觀察員國、6個對話夥伴。（編輯：馮昭）1110911