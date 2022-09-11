加拿大保守黨選出民粹派黨魁 挑戰杜魯道和自由黨

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（中央社渥太華10日綜合外電報導）加拿大保守黨今天推選曾鼓吹用比特幣對抗通貨膨脹的聯邦眾議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）為黨魁，盼由他帶領保守黨將執政的自由黨和總理杜魯道趕下台。

路透社報導，43歲的溥禮瑞在逾40萬黨員參與的第一輪排名投票中獲勝，成為自2015年以來第6位保守黨領袖，這段期間，保守黨在3次選舉中都輸給杜魯道（Justin Trudeau）。

保守黨此次選舉過程，候選人集中火力抨擊杜魯道和央行總裁未能控制通貨膨脹飆升。溥禮瑞擊敗主要競爭對手、前魁北克省長夏雷（Jean Charest）和其他3人。

溥禮瑞在勝利演說中宣告：「從今晚起將展開一趟旅程，把一個讓你們付出更多卻供應更少的舊政府換掉，用一個把你們放在首位的新政府取而代之，從你們的薪水、你們的退休、你們的家到你們的國家都放首位。」

英國女王伊麗莎白二世8日辭世後，保守黨今天低調舉行已計劃數個月的活動，並以默哀1分鐘開始。今天稍早，加拿大在一場正式儀式上宣布英國國王查爾斯三世為國家元首。

加拿大是大英國協成員，奉英國國王為正式國家元首。

溥禮瑞於2004年25歲生日過後幾天首次當選國會議員，他曾擔任民主改革部部長、就業及社會發展部部長，直到杜魯道2015年上任為止。

溥禮瑞常在國會中嚴厲批評杜魯道及其政府，在首都渥太華（Ottawa）廣為人知，但他現在必須在加拿大其他地區提高自己的形象。

今年2月，示威民眾封鎖邊境口岸並癱瘓渥太華市中心3週，以抗議杜魯道及其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策，溥禮瑞予以支持。

溥禮瑞還把解僱加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）作為主要競選承諾之一，他指責央行疫情期間購買債券導致物價上漲。

溥禮瑞應該有充分的時間作準備。杜魯道得到左翼新民主黨的支持，意味選舉可能遲至2025年才舉行。民調專家已表示，他會是個強大的對手，特別是如果杜魯道第4次角逐總理大位。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110911