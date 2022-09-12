以色列：美11月期中選舉前 伊朗核協議難成

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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）在歐洲參與核談判的各方對德黑蘭表示失望後，以色列官員表示他們不預期在11月美國期中選舉前，列強能與伊朗達成新的核子協議。

路透社報導，以色列先前就支持時任美國總統川普片面退出2015年各方達成的伊朗核協議，認為核協議功能有限，如今以色列持續相同立場，反對美國現任拜登政府尋求挽回伊朗核協議。

伊朗把挽回核協議與終止聯合國監督單位持續調查當地3個核設施的濃縮鈾掛鉤，英、法、德昨天均嚴重懷疑伊朗究竟意欲何為；德黑蘭則反指歐洲的聲明「沒有建設性」。

不願具名的以色列官員告訴媒體：「目前看來與伊朗的核協議，至少也要等到（美國）期中選舉之後才有機會簽署。」

一些以色列評論員認為，官員相關談話是預見美國總統拜登不願在距離選舉太近時與伊朗達成核協議，以免給對手共和黨大作文章。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）今天在內閣會議簡報時，感謝歐洲列強「把話講白」。

以色列雖非挽回伊朗核協議的維也納會談當事方，但對伊朗深感憂慮，還揚言只要外交途徑走不通時，就會對宿敵伊朗採取軍事行動，這點也讓西方關注。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110912