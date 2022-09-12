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中國8月免除非洲23筆債務 研究：僅占借款1%

2022/9/12 16:44
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（中央社台北12日電）中國於今年8月下旬宣布免除非洲17國的23筆無息貸款債務。此舉被解讀拉攏第三世界國家。然而據波士頓大學的研究指出，中國免除的債務僅占總貸款的1.1%，甚至更少。

中國外交部長王毅今年8月18日以視訊方式出席中非合作論壇第8屆部長級會議成果落實協調人會議致詞時表示，中方將免除非洲17國截至2021年底對華到期的23筆無息貸款債務。但當時並未說明這些債務所涉金額。

據路透社報導，波士頓大學週一發布的一份研究顯示，中國這次免除的23筆貸款，期限為10年至30年不等，總額約6.1億美元（約新台幣188億元）。在2000年到2012年間，中國借給非洲國家的貸款則至少為538億美元。換句話說，這次免除的貸款僅占所有貸款的1.1%或更少。

報導指出，中國免除非洲國家借款的行動自2000年開始，當時陸續免除1980年代到1990年代的借款。然而從2013年中國推動一帶一路開始，對於開發中國家的借款採取較強硬的態度。

報導引述這份報告的撰寫人表示，無論是提供或取消無息貸款都是中國重要的外交和象徵性工具，「比起金融工具，這些貸款更像是外交政策工具。」

報導稱，中國向非洲提供的無息貸款，時常被用於興建政府大樓、體育場館和醫院，通常被視為贈款。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110912

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