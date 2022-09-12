英國7月GDP小增0.2% 經濟衰退威脅略緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）官方數據今天顯示，面臨衰退威脅的英國經濟由6月明顯萎縮改善為7月成長。根據英國國家統計局（ONS）聲明，英國7月國內生產毛額（GDP）由6月的下滑0.6%，轉為略增0.2%。

法新社報導，英國6月經濟數據下降，部分因為當月有已故女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的登基70週年白金禧歡慶（Platinum Jubilee），因此多出國定假日。

女王9月8日辭世，享耆壽96歲，國葬預定本月19日舉行，當天也會成為英國國定假日。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）英國分公司首席經濟學家塞爾芬（Yael Selfin）指出，英國7月國內生產毛額之所以出現微弱成長0.2%，一部分多虧白金禧歡慶長週末假期使得工作日減少，造成比較基期6月的數據較低。

「比較令人擔心的是，7月GDP仍低於5月見到的水準，暗示夏季頭2個月的經濟總體萎縮。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國初夏國定假日通常只有一天，但今年因為6月白金禧歡慶而多出一倍。如今數以百萬計英國勞工本月19日又增加一天假日，意味今年英國經濟遭遇的國定假日將比以往多出2天。

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）目前預測，由於能源和糧食帳單金額飆高，造成英國通貨膨脹率達到40年高點，因此英國經濟將在今年底前落入衰退。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110912