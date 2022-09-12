俄羅斯舉行地方選舉 執政黨大獲全勝遭控舞弊

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯於9日至11日舉行入侵烏克蘭之後的首次地方選舉，今天公布的初步開票結果顯示，親克里姆林宮候選人在選舉中大獲全勝，這項結果也引來「選舉舞弊」的指控。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，俄國今年的選舉先前已因反對派政治人物紛紛遭到逮捕或撤消資格，以及戰時審查法而蒙上陰影；在選舉期間，又進一步受到詐欺舞弊指控的影響。

俄國非政府選舉監督組織「選票」（Golos）發現，本次選舉出現假票、恐嚇、買票、錯誤計票和其他選舉舞弊手段。批評人士稱，克里姆林宮利用這些手段來操縱選舉結果。

當地媒體報導，在部分選票上，執政的親克宮政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）旁邊的勾選框中出現「預先印上去的小點」。

在選舉期間，「選票」組織共記錄1700多起選舉違規通報。俄羅斯中央選舉委員會（Central Election Commission）則表示，在為期3天的選舉中，該機構共收到93件通報。

「選票」組織表示，選舉監督人員廣泛批評俄國的「在家」投票系統，該系統允許符合條件的選民在投票站外投票。

該組織指出，他們接獲大量通報，稱部分選民無法進入投票站，因為根據紀錄，他們已在線上完成投票。批評人士認為，線上投票缺乏透明度，因此較易遭到竄改。

俄國為減少COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播，於2020年首度將投票時間拉長為3天。批評者認為，將投票時間延長至超過1天，選舉舞弊的情況就會更容易發生。

根據初步開票結果，截至今天稍早，每位現任州長都在選舉中遙遙領先。

據俄國國營媒體塔斯社（TASS），「團結俄羅斯黨」候選人拿下1417個莫斯科市議會席位中的1100個。近34%的合格選民在俄國首都投票，投票率幾乎是2017年莫斯科上次地方選舉的3倍。

另根據中選會的統計資料，在線上投票的莫斯科人（170萬人）遠多於前往投票站投票者（69萬5000人）。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110912