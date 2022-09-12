英媒：帝國學院將關閉與中企合作研究中心

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（中央社台北12日電）英國媒體報導，倫敦帝國學院將關閉2個由中國航太和國防公司贊助的主要研究中心。中國因人權等問題與西方國家關係惡化後，這是英國在相關學術合作領域上最新的動作。

「衛報」（The Guardian）11日報導，由中英合作的中航工業結構設計製造中心（AVIC Centre for Structural Design and Manufacture）和中國民用與軍用航空的主要供應商維持著長期合作夥伴關係，該供應商至今提供了超過600萬英鎊（約新台幣2億1600萬元）的資金，用於研究尖端航太材料。

另一個研究中心則是和一家國有航太及國防企業的子公司Biam合作的。這兩個研究中心曾表示，其既定目標是推進民用航太技術，但批評者一再警告，這些研究也可能被用來服務於中國的軍事目標。

報導說，倫敦帝國學院（Imperial College）已經證實，在英國政府的「出口管制聯合部門」 拒絕了許可證申請後，這兩個從2012年開始的研究中心將在今年底前關閉。

英國外交智庫亨利傑克遜學會（The Henry Jackson Society）的資訊通訊主任阿姆斯壯（Sam Armstrong）說，可以把這個關閉研究中心的決定看作是，若政府繼續給予經營許可，將有利於中國的軍事發展，威脅自身安全；英國政府的態度很清楚，大學裡的這類合作已經不可能存在了。

報導說，2012年，當時的保守黨政府很熱衷於這類與中國的合作計畫。隨著中國與西方國家關係惡化，以及外界對於香港和新疆人權狀況的憂心，牽涉到與中國「軍民兩用」技術的學術合作都面臨關閉。

報導指出，過去3年以來，已經有另外的5個類似的合作被悄悄終止。（編輯：張淑伶）1110912