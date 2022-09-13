阿富汗難民人數激增 巴西政府因應不及

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）近3個月來，逃離阿富汗塔利班政權抵達巴西的人數大增，8月有153人抵達聖保羅國際機場，雖然有民間團體協助，但巴西政府因應不及，許多難民家庭只能露宿機場大廳。

去年8月，美軍在阿富汗作戰20年後撤離，武裝組織塔利班（Taliban）重新掌權。一個月後，巴西政府發布命令，向阿富汗人發放臨時簽證，予以人道援助。

根據聖保羅國際機場所在的瓜魯柳斯（Guarulhos）市政府的數據，經由聖保羅國際機場抵達巴西的阿富汗人一直在增加。機場大廳之所以沒有擠滿難民，是由於有民間社會組織在動員協助。

例如通過「移民人道援助前哨」（PAAHM）在聖保羅國際機場和「所有兄弟臨時避難所」（CAT Todos Irmãos）工作的阿富汗語言文化協調員莎貝拉（Sabera），即致力於對到巴西尋求國際保護的阿富汗人的人道收容工作。

莎貝拉2021年10月和母親、兩個兄弟、嫂子和姪子一起逃離阿富汗，以巴西政府基於人道考量而授予的簽證入境，這項簽證在過去12個月內已使2000多名阿富汗人受益。

臨時避難所通過市政廳、瓜魯柳斯教區和聖保羅教區轄下慈善團體「明愛小組」（Caritas），與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）達成夥伴關係，幫助抵達瓜魯柳斯的難民克服語言和文化障礙並向有關機關申請居留證件。

阿富汗移民問題律師維奇歐（Victor Del Vecchio）說，這些阿富汗移民擁有與巴西人一樣的權利，一旦獲得簽證，他們就可以合法入境，擁有醫療健康和社會援助等平等的人權，這也是他們希望看到的人道收容。

瓜魯柳斯社會援助局長卡瓦坎特（Fábio Cavalcante）表示，持人道主義簽證的移民情況與難民不同，市政府無法提前知道他們何時到來並計畫收容，在沒有相關公共政策的情況下，其他鄰近城市也沒辦法提供新的收容名額。

聯邦公訴人辦公室正在陪同了解阿富汗人抵達巴西的情況，要求政府解釋，因為照顧這些家庭的責任是由市政廳和聯邦政府共同分擔。

聯邦公訴人查維斯（João Chaves）說，僅僅授予人道主義簽證還不夠，聯邦政府必須分配充足的資源，讓瓜魯柳斯和聖保羅等城市能為阿富汗移民在當地的融合尋求持久的解決方案。（編輯：郭中翰）1110913