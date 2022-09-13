英女王辭世 澳洲5元鈔票可能不再放君主頭像

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲政府今天表示澳幣5元鈔票上的英國女王伊麗莎白二世頭像不必然改由繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）替代，不排除改成澳洲當地人物。

皇家澳洲鑄幣廠也將於明年起停止發行女王頭像的硬幣。

路透社報導，澳洲的硬幣依規定需有英國君主頭像，但澳洲聯邦財政部助理部長李伊（Andrew Leigh）今天表示，現行5元紙鈔印有女王頭像是基於她個人而非君主身分，因此任何變動未必然會順理成章。

有記者問到，澳洲政府是否考慮以像是原住民地權運動者馬波（Edward Mabo）這類的澳洲人物取代英國君主，李伊回答「這點日後將會討論」。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，讓澳洲重燃日後是否仍要維持君主立憲制的爭論。選民在1999年的公投中以微幅票數差距，同意繼續維持英國君主作為國家元首的制度。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他還沒把注意力擺在5元鈔票上是否該放澳洲人物這點，「我認為現在這時機點，有必要多保留一些尊重。我們會妥善地把這件事處理好，會以有條不紊、不失尊重的方式來做。」

皇家澳洲鑄幣廠（The Royal Australian Mint）今天表示，2023年將不發行刻有伊麗莎白二世頭像的硬幣。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1110913