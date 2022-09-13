獎勵投資晶片產業 印度100億美元計劃將加碼

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（中央社新德里13日綜合外電報導）為了成為全球晶片供應鏈的重要角色，印度政府決定原先用來獎勵投資半導體製造業的100億美元計劃將予以擴大。

路透社報導，目前世界大部分晶片生產僅限於台灣等少數幾個國家，後來才進入這一領域的印度，尋求順暢取得晶片的途徑，正積極吸引企業投入晶片產業，「以迎接電子製造的新時代」。

印度跨國集團Vedanta和台灣鴻海集團今天與印度古茶拉底省（Gujarat）簽署協議，將推動一項價值195億美元的半導體計劃。

此前，阿拉伯聯合大公國的Next Orbit Ventures與以色列Tower Semiconductor合資成立的國際財團ISMC和總部位在新加坡的IGSS Ventures先後宣布要在印度南部的卡納塔卡省（Karnataka）和坦米爾那都省（Tamil Nadu）設立晶片廠。Vedanta是第3家宣布在印度設廠的公司。

Vedanta和鴻海計劃在古茶拉底省最大城市阿默達巴德（Ahmedabad）附近建立晶片和顯示器製造廠。路透社昨天率先披露這一合資企業獲得古茶拉底省提供的補貼，包括資本支出和電力。

古茶拉底省首席部長巴特爾（Bhupendra Patel）表示，這項合資計劃將創造逾10萬個工作機會，該省準備提供一切必要支持。古茶拉底省與印度最富裕的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）經過激烈競爭，贏得這項投資計劃。

古茶拉底省是印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉。

在這項計劃中，鴻海將擔任技術合作夥伴，而經營領域從石油到金屬的Vedanta集團將為計劃提供資金，該集團希望將多元化經營觸角伸入晶片製造領域。

Vedanta董事長阿加渥（Anil Agarwal）在與古茶拉底省官員簽署協議的活動上表示，Vedanta與鴻海合作，目標是在兩年內開始生產顯示器和晶片，他在活動結束時於推特上發文稱：「印度離擁有自己的矽谷現在又邁前了一步。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110913