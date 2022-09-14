泰國陸軍校園士官長持槍傷人 2死1傷
2022/9/14 13:43
（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）位於曼谷的泰國皇家陸軍戰爭學院內今天發生軍人持槍傷人事件，造成2死1傷。今年59歲士官長犯案後，被警察和軍方組成的小組在現場逮捕。
皇家陸軍戰爭學院（Army War College）上午傳出槍響，泰國陸軍副發言人詩麗詹（Sirichan Ngathong）稍後發出新聞稿指出，59歲的士官長永育（Yongyuth Mangkram）在上午約8時55分帶著不明型號槍支進入辦公室，向正在工作的同事開槍，導致2名軍人死亡及1名軍人受傷，傷者已被緊急送醫院治療。
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詩麗詹指出，事件發生後，犯案者一度躲起來，隨後被軍警組成的小組在案發地點逮捕，將移送法辦。犯案者的行兇目的還在調查中，初步消息指出，可能是焦慮和身體健康因素。
詩麗詹表示，已經將這起事件上報陸軍司令部，會提供傷者最佳治療，妥善處理死者後續事宜，同時會為後續調查工作提供一切協助。軍方內部安全保衛事宜也將依據程序進行調查與處置。（編輯：馮昭）1110914
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