更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國陸軍校園士官長持槍傷人 2死1傷

2022/9/14 13:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）位於曼谷的泰國皇家陸軍戰爭學院內今天發生軍人持槍傷人事件，造成2死1傷。今年59歲士官長犯案後，被警察和軍方組成的小組在現場逮捕。

皇家陸軍戰爭學院（Army War College）上午傳出槍響，泰國陸軍副發言人詩麗詹（Sirichan Ngathong）稍後發出新聞稿指出，59歲的士官長永育（Yongyuth Mangkram）在上午約8時55分帶著不明型號槍支進入辦公室，向正在工作的同事開槍，導致2名軍人死亡及1名軍人受傷，傷者已被緊急送醫院治療。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

詩麗詹指出，事件發生後，犯案者一度躲起來，隨後被軍警組成的小組在案發地點逮捕，將移送法辦。犯案者的行兇目的還在調查中，初步消息指出，可能是焦慮和身體健康因素。

詩麗詹表示，已經將這起事件上報陸軍司令部，會提供傷者最佳治療，妥善處理死者後續事宜，同時會為後續調查工作提供一切協助。軍方內部安全保衛事宜也將依據程序進行調查與處置。（編輯：馮昭）1110914

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族