亞美尼亞：亞塞拜然重啟攻擊 無視停火協議

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（中央社亞美尼亞首都葉里凡14日綜合外電報導）亞美尼亞今天指控亞塞拜然對邊界重啟攻擊。外高加索這兩個夙敵昨天為存在主權爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區爆發2020年交戰以來最嚴重衝突。

法新社報導，納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）衝突再起，造成雙方至少100名士兵陣亡後，俄羅斯昨天宣布已協調兩造停火。

但是亞塞拜然巴庫（Baku）當局和亞美尼亞葉里凡（Yerevan）當局現在又互控對方違反停戰協議。

亞美尼亞國防部今天指出，「敵人以大砲、迫擊砲、大口徑武器，朝邊境賈牧克（Jermuk）、韋林索爾扎（Verin Shorzha）方向重啟攻擊」。

「儘管國際社會針對情勢作出明確回應，亞塞拜然軍事政治領導階層事實上繼續其侵略亞美尼亞主權領土的行徑」。

亞塞拜然國防部昨天深夜指出，亞美尼亞部隊「違反停火，以迫擊砲和大砲，對克爾巴賈爾（Kelbajar）和拉欽（Lachin）附近亞塞拜然陣地進行砲擊」。

俄羅斯已經侵略烏克蘭6個多月，與葉里凡關係最密切的盟友莫斯科雖在納卡區部署數以千計維持和平部隊，於外高加索情勢升高的此刻卻無暇兼顧。

亞美尼亞求助於世界各國領袖，包括歐洲聯盟、美國、法國、俄羅斯、伊朗、土耳其都對「雙亞」情勢升高表達憂心，呼籲結束戰鬥。

外高加索鄰國「雙亞」曾經於1990年代和2020年為納卡區交戰，當地是亞塞拜然境內亞美尼亞裔人口為主的孤立土地。

兩國逾6500名士兵死於2020年秋季的6週戰事，後來在俄羅斯調停下休兵。那紙停火協議導致亞美尼亞失去掌控數十年的大片土地，並由莫斯科部署約2000名維和部隊監督脆弱停戰。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在歐盟於4、5月間調停的談判中，曾經同意就未來的和平條約「進一步討論」。

1991年蘇聯解體時，納卡區的亞美尼亞裔分離主義分子趁勢脫離亞塞拜然，隨後爆發的衝突奪去約3萬條人命。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110914