歐盟擬禁止強迫勞動產品 恐引發北京反彈

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）新疆維吾爾族人淪為強迫勞動奴工，中國面臨的批評日增。歐洲聯盟今天表示，布魯塞爾將對所有以強迫勞動力生產的製品祭出禁令。

法新社報導，歐盟的提案並未點名中國，而是鎖定強迫勞動下生產的所有製品，當中也包括歐盟境內生產的商品。

歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：「這項提案在處理現代奴隸方面將帶來實質不同，影響遍及全球數以百萬計的人。」

「我們的目標是根除歐盟市場上所有以強迫勞動力生產的製品，無論產地為何。」

這項提案還有待歐盟成員國和歐洲議會批准，一旦通過，將於2年後生效。

歐盟這項提案和美國明令禁止從新疆進口產品不同，美國的禁令假定來自新疆的產品均涉及強迫勞動，因而在邊境將其擋下，除非業者可以證明並非如此。

儘管如此，歐盟這項提案若被認為和指控新疆維吾爾族及其他穆斯林少數族群人權遭迫害有關，仍可能引發北京當局強烈反彈。

新疆是全球最大棉花產地之一，同時也是太陽能板原料的重要供應來源。

聲明指出，歐盟的提案將允許各國海關當局對「有充分理由懷疑在強迫勞動力之下製造」的產品展開調查。

調查人員將被賦予執行檢查和檢驗的權力，包括在歐盟以外國家。

根據聯合國旗下勞工和移民相關組織與人權團體自由行基金會（Walk Free Foundation）合作的一項研究顯示，截至去年底，全球有2800萬人遭強迫勞動。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110914