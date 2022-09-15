小馬可仕18日訪美 將首度在聯合國大會發言

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓外交部今天表示，總統小馬可仕將於18日啟程赴美，24日返菲。小馬可仕此行僅訪問紐約，除了首度於聯合國大會發言，預計也將與多國元首進行場邊會談。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，外界普遍關注他在美中兩國平衡的外交政策下，會先赴美國或中國訪問。但不同於9月上旬赴印尼、新加坡的國是訪問，小馬可仕此行赴美定調為「工作訪問」，並僅赴紐約出席聯合國大會，避開「親中或親美」的表態。

菲律賓外交部今天舉行「總統小馬可仕赴美國紐約第77屆聯合國大會工作訪問行前記者會」。外交部助理部長阿祖森納（Kira Azucena）說，「多方提出請求」與小馬可仕會面，但外交部無法透露已確認的場邊會談數量等細節。

她表示：「現階段我可以說的是，我們確實已確認一些總統參與的領導人層級會面，但我們目前傾向不透露他將跟誰會談。」

針對規劃中的小馬可仕和美國總統拜登會面，另一位助理部長岡薩加（Jose Victor Chan-Gonzaga）說，菲國外交部仍與白宮和美國國家安全會議磋商中。

本屆聯大主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」。阿祖森納表示，小馬可仕預計將於當地時間20日下午3時15分左右在聯大總辯論發言，「我們可以預期總統的發言將闡明這些挑戰和解決方案、聯合國的角色及菲律賓希望如何為這些努力做出貢獻」。

她表示：「總統的談話還將闡述他的政府優先事項，包括氣候變遷、法治和糧食安全。」

阿祖森納說：「總統參加第77屆聯合國大會很重要，因為這是他首次與聯合國接觸。」

另外，她表示，今年聯合國大會意義重大，因為這是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首次完全實體舉行的大會。

菲國新聞部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）說：「我們預期他的談話將提到菲律賓將如何從這場大流行中復甦、他打算把國家帶到哪裡，以及他將如何與其他國家合作達成目標。」

至於小馬可仕是否將在聯大發言提到2016年南海裁決，阿祖森納表示，外交部為小馬可仕擬定的發言草稿「對遵守法治、遵循『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）措詞非常強硬」，但小馬可仕談話須經總統辦公室審查。「除此之外，我無法提供任何進一步評論。」

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2020年透過預錄影片首度在聯大總辯論發言時說，南海仲裁結果已經是國際法的一部分，不能妥協，「我們堅決反對削弱它的企圖」。（編輯：韋樞）1110915