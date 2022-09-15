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澤倫斯基擬預錄影片發言 聯合國大會16日審議

2022/9/15 20:08
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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）193個成員的聯合國大會明天將審議是否同意烏克蘭總統澤倫斯基以預錄影片方式，於下週在世界各國領袖這場年度聚會中發言。

針對烏克蘭提出的決議草案，外交官預期俄羅斯將會要求進行表決。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）14日表示，俄羅斯反對讓澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過影片發言。

涅班濟亞告訴記者：「澤倫斯基在烏克蘭境內走透透，暢行無礙…他卻無法來到此地。如果你不克前來，那就讓你的代表人在聯合國大會上講話。」

路透社看見烏克蘭常駐聯合國代表團在致聯大成員的照會中指出，澤倫斯基「因為俄羅斯持續對烏克蘭侵略，而無法親自參與聯合國大會會議」。

聯大目前排定澤倫斯基於21日發言。上述決議草案定於明天進行審議。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各國領袖過去兩年獲准透過影片發表聲明。但是他們今年可望前往美國紐約，在聯合國大會堂發言。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110915

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