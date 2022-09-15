歐洲對中投資兩極化 德大企業加碼其餘止步觀望

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）美國智庫昨天公布，儘管中國吸引力降低，今年上半年歐洲外商直接投資金額卻不減反增。有趣的是，投資都集中在德英荷法10大跨國公司手上；大部分企業暫停加碼，更無新企業願意進場。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）昨天公布歐洲對中國的最新外商直接投資（FDI）數據，發現儘管歐中關係緊張且中國因防疫清零政策而經濟不穩，歐洲企業仍加碼投資。

這份榮鼎集團「被揀選的少數：歐洲在中國的外商直接投資新展望」（The Chosen Few: A Fresh Look at European FDI in China）報告，分析了歐盟與英國對中投資以及20多年來的演變。

據研究資料，今年上半年歐盟對中的FDI不減反增，總金額高達55億歐元，高於去年與前年同期的48億歐元，也較2019上半年的54億歐元微幅增加。換言之，在過去連續兩年減少後，今年歐洲企業又再度加碼投資。

研究員克拉茲（Agatha Kratz）、巴爾金（Noah Barkin）、杜德里（Lauren Dudley）發現，投資中國的企業與國家出現集中趨勢；少數幾個大型企業不斷加碼投資他們在中國的營運，其中以德國企業為最。

過去4年，投資中國的前10大企業平均佔了歐洲對中國直接投資總額的近80%；相對之下，2008-2017年的平均數字僅為49%。2021年前5大企業為德國福斯汽車（Volkswagen）、德國化工巨擘巴斯夫（BASF）、德國BMW、法商威立雅公司（Veolia）和英國醫藥集團（CrystecPharma）。

歐洲對中國FDI的前五大產業為：汽車、食品加工、醫藥/生科、化學與消費品製造，含括直接投資總額的近70%。汽車製造如今更占歐洲對中直接投資的1/3。這個比重在德國汽車製造商BMW在中國合資企業「華晨寶馬」股權今年上半年由50%增至75%，以及許多歐洲汽車製造商加碼投資中國打造電動汽車後，勢必將再增加。

報告分析，趨勢是由德國政策鼓勵、汽車製造產業初期固定成本高，及與中國市場發展相符的因素所導致。

另外，投資也集中在4大歐洲國家。2021年排序為德國（46%）、英國（20%）、荷蘭（13%）、法國（10%），囊括了89%的對中直接投資總金額。

然而有趣的是，於此同時，沒有新的企業願意進入中國市場，且除了少數大型企業外，其他多數企業卻選擇暫停在中國的新投資項目。

報告指出，在COVID-19疫情爆發後，「近年來歐洲幾乎沒有新的企業選擇進軍中國市場」，且收購中國企業的腳步停滯，直接投資項目中幾乎全都是必須從零開始的綠地投資（greenfield investments）。

研究員分析，這凸顯了「歐洲企業對如何看待中國市場風險與機會間的平衡歧見越來越大」，也指出歐洲企業也認為需要關注對中國依賴的議題。

這與中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）5月發布的調查報告相符。報告指出，由於北京當局嚴格的清零防疫政策，導致在中國營運的歐洲企業信心大減。

中國歐盟商會當時表示：「如果現在的情況持續下去，他們會更加評估取代中國的替代方案... （北京防疫政策）無心地打開了其他亞洲國家吸引歐洲投資的大門。」

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面對德國企業對中依賴，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）13日表示，正在擬定新的對中貿易政策，以降低對中國原料、電池與半導體的依賴，承諾在與北京進行貿易往來時將「不再天真」。

哈柏克考慮推出減少或甚至取消對中國的投資與出口保證等措施，且不再推廣貿易展，讓與中國做生意變得較無吸引力，這也是德國首度將對中國立場的轉變體現在貿易政策上。（編輯：韋樞）1110915