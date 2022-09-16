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貿易仰賴中國引憂心 德矢言採穩健政策不再天真

2022/9/16 03:12
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（中央社德國新哈登貝格15日綜合外電報導）在過度仰賴中國以及中國侵犯人權引發疑慮之際，德國今天矢言實施穩健的對中貿易政策。

法新社報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）主持完七大工業國集團（G7）貿易部長會議後，在記者會上表示，對中關係裡的任何「天真」都「結束了」。

他還說：「我們不論如何都說要貿易、不管社會與人道標準如何的時期結束了。」

哈柏克表示，如同其他國際夥伴，「我們將在歐洲建立穩健的對中貿易政策」。他並承諾會對中國的貿易保護做出回應。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，西方依賴與中國的貿易明顯暴露出來。德國的西方夥伴已開始嘗試擺脫這份依賴，也試圖拿回關鍵科技如電池和半導體等的控制權。

俄羅斯入侵烏克蘭進一步揭露仰賴外國的危險，這點歐洲在能源方面親身體會。

G7貿易部長聲明的結論表示，「貿易多元化」是「確保供應鏈完善運作的關鍵」。

與會的歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴法新社：「在扭曲（貿易）、產業補貼和透明度上，中國是疑慮之一。我們必須討論因應之道。」（譯者：楊昭彥）1110916

哈柏克
歐洲對中投資兩極化 德大企業加碼其餘止步觀望 德國研擬新貿易政策 對中國不再天真
杜姆布羅夫斯基斯
歐盟擬禁止強迫勞動產品 恐引發北京反彈 中歐經貿高層第9次對話 中方報導未提防疫政策
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