美國鐵路公司與工會達臨時協議 避免罷工危經濟

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登今天在官員徹夜努力與鐵路公司及工會領袖等人談判後，宣布達成一項臨時協議，避免鐵路工會在接近11月期中選舉之前大舉罷工，引發危及美國供應鏈等嚴重後果。

法新社報導，談判人員經過無眠一夜，受邀前往白宮的橢圓形辦公室，看起來疲憊不已，拜登說：「感覺真好！他們應該回家睡覺。」

拜登昨晚9時親自致電給談判人員，要他們「使命必達，絕不可接受罷工」。經過一夜談判，拜登在黎明之前發布聲明，宣布達成初步決議，允許在2020年至2024年之間替工人加薪24%，包括立即支付。

在白宮玫瑰園倉促舉辦的慶祝活動上，拜登稱這項協議是「美國一大勝利」，還說鐵路工人的「尊嚴」也得到尊重。

各界原本擔心，談判若未能在明天的截止期限之前取得成果，會引發全國大停擺，導致正在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦的美國經濟又出現重大貨物供應問題，因此這項協議令人鬆了一口氣。

對拜登個人而言，在他試著率領民主黨於11月期中選舉保住國會優勢之際，鐵路工人若在此時罷工，會造成政治傷害，尤其在野的共和黨人正緊盯飆高的通貨膨脹率。

代表美國貨運鐵路的美洲鐵路協會（Association of American Railroads）曾警告，一旦罷工，將有7000列火車停擺，導致每天損失20億美元。

拜登最初在聲明中說：「完成這項艱難任務，達成了臨時協議，意味著我國經濟可避免任何停擺而可能造成的重大傷害。」

他還表示：「鐵路工人將獲得更高薪資，改善勞動條件，在醫療保健費用上也能安心，這一切都得來不易。」

美洲鐵路協會也樂見這項協議。

大型貨運業者「聯合太平洋公司」（Union Pacific）表示：「正當我們專注恢復供應鏈流暢之際，期待各工會同意這些協議、與員工合作。」

在白宮西翼，筋疲力盡的幕僚描述他們通宵工作，數名內閣部長與工會領袖和鐵路公司主管聚在勞工部大樓開會。

一名高階官員告訴記者：「談判超過20小時。誰都沒有先回家。」

這名官員說，農業部長威薩克（Tom Vilsack）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）「沒日沒夜」打電話；凌晨2時，勞工部長華爾希（Marty Walsh）「致電白宮說，看來協議要成了」。

最後細節敲定後，某個工會委員會在凌晨3時被叫醒，再過兩小時就公布了協議。

這名官員說：「（這項任務）只許成功，不許失敗。」

「紐約時報」認為雖然勞資達成暫時協議，內容包括大幅增加工資，但核心矛盾仍未解。勞方覺得工作日安排缺乏彈性，無法維繫個人生活，資方卻覺得已然是在用更少資源維持運作。

與許多工人不同，售票員和操作列車的工程師沒有週末或其他固定休息日。各鐵路相關工會抱怨，資方為控管人員短缺，常迫使勞工維持待命多天，有時甚至數週，嚴格的出勤規定讓勞工很容易受處分或解聘，勞方身心健康被逼到極限。

這次醞釀鐵路罷工的一大爭點，就是部分工會堅持資方須在工作日程安排上讓步，例如給類似無薪假，讓勞工可在不受處分情況下就醫或處理個人急事。這次暫時協議裡納入「特定就醫情況可不列入缺勤」等文字，不過協議尚待工會審批，需費時數週。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110916