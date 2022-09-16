美對台軍售 北京：制裁雷神與波音防務執行長

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）針對美國9月初對台軍售，中國外交部今天表示，對參與此次售武的雷神公司執行長海斯，與波音防務總裁兼執行長柯貝爾實施制裁。

根據陸媒中新網與環球時報英文版，中國外交部發言人毛寧在今天的例行記者會上宣布這項制裁。

毛寧指出，美國向「中國台灣地區」出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

毛寧指出，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）執行長海斯（Gregory J. Hayes），與波音防務（Boeing Defense, Space & Security）總裁兼執行長柯貝爾（Ted Colbert）實施制裁。

不過，報導並未提及對兩人的具體制裁為何。

毛寧表示，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫、停止製造台海局勢緊張因素。

她續稱，中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

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美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達合約。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；今天是第6次對台軍售，也是首次一口氣宣布3批軍售案。（編輯：陳沛冰）1110916