印度糾正過往生態保育錯誤 將重新復育獵豹

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（中央社記者林行健新德里16日專電）印度環境部長雅達夫今天宣布，印度將糾正過去在生態保育上所犯的錯誤，重新引進曾在印度次大陸馳騁、但現已完全絕跡的獵豹（cheetah）。

雅達夫（Bhupender Yadav）在孟買舉行的世界臭氧日（World Ozone Day）慶祝活動上表示，印度相信生態錯誤必須糾正，而獵豹消失這項錯誤正被糾正。

他說，獵豹早年因過度捕獵而在印度絕跡，為此，總理莫迪（Narendra Modi）明天生日時將在印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）庫諾國家公園（Kuno National Park）野放8隻獵豹，希望牠們能在印度的土地重新繁衍。

這8隻獵豹為3公5母，是從非洲納米比亞共和國的運回，母豹年介2至5歲、公豹則介於4.5歲至5.5歲之間。

印度駐納米比亞高級專員署15日透過推特，公開了運送獵豹的虎臉塗彩波音747-400飛機的照片。

歷史文獻顯示，在蒙兀兒帝國（Mughal）統治時期，印度估計有上萬隻獵豹活躍於印度的大地，但在王室的狩獵取樂以及棲息地漸失等原因之下，據信於1952年在印度絕跡。

早在1970年代，印度政府即曾與伊朗接洽，希望引進亞洲獵豹，但因伊朗政權更迭而告吹。

2009年，印度政府以及多個動物保育組織共同商議了復育獵豹事宜。2020年1月，印度最高法院批准「獵豹復育計畫」（Project Cheetah），同年7月，印度與納米比亞簽署了獵豹復育合作備忘錄。

今年1月，雅達夫宣布獵豹復育計畫正式啟動。（編輯：高照芬）1110916