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DNA科技再次解謎39年懸案 確認涉加州女浮屍兇手

2022/9/17 09:22（9/17 09:28 更新）
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加州女性史密斯39年前遇害身亡，警方透過DNA科技比對，上個月確認兇手。（圖取自facebook.com/SantaCruzSheriffsOffice）
加州女性史密斯39年前遇害身亡，警方透過DNA科技比對，上個月確認兇手。（圖取自facebook.com/SantaCruzSheriffsOffice）
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（中央社記者周世惠舊金山16日專電）39年前，33歲加州女性史密斯遇害身亡，但警方苦無證據逮捕他們懷疑的兇嫌。上個月，警方透過DNA科技比對確認兇手，只不過該嫌在警方發出逮捕令之前已畏罪自殺。

加州聖克魯斯郡（Santa Cruz County）警方於本週公布，在史密斯（Joette Marie Smith）命案發生近39年後，從當時犯罪現場受害者遺留的衣服所採集到的DNA，與警方長期懷疑、但沒有證據指控的一位嫌犯進行DNA比對，今年8月終於確認該案兇手是64歲莊孟德（Eric David Drummond）。

聖克魯斯郡警方14日在臉書專頁發布破獲這起39年懸案，史密斯的妹妹、現年59歲的尼克西克（Evette Smith Nicksich）親自寫下留言，感謝警方「沒有放棄」，她並寬容地對兇手莊孟德的家人表達哀悼。

儘管兇手已亡，尼克西克在內布拉斯加州（Nebraska）受訪時告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），這不意味著正義沒有得到伸張，「基因比對媒合就是個收尾」。

警方公布，該案發生在1983年、聖克魯斯山區一處小城羅曼（Ben Lomond），大約距離舊金山往南一個半小時車程處。

史密斯於1983年3月27日晚間11時多離開一間酒吧後失蹤，兩天後，警方在當地聖羅倫索河（San Lorenzo River）找到她的浮屍。

史密斯生前是當地社區一家知名餐館「水牛女孩」（Buffalo Gals）負責人。警方調查後判定此案為他殺，並在犯罪現場附近找到許多物證。警方後續訪問、調查相關線索，但苦無明確的嫌疑犯。

一直到該案發生5年後，也就是1988年，警方鎖定莊孟德為嫌疑人。警方得知，莊孟德在史密斯經營的餐館提出約會要求被拒。就在史密斯命案發生後，莊孟德迅速離開加州。

「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）今天引述當年地方報「河谷新聞」（Valley Press）報導，史密斯生前曾說「她知道她的生命會很短暫」；她被朋友形容為完美主義者，「盤子上的每片橘子擺得恰到好處」、「對著升起的朝陽跳舞」。

「舊金山紀事報」15日報導，莊孟德在犯下史密斯案前後，在內華達州與加州有多項暴力犯罪前科，且曾因性侵女性而被定罪，入獄服刑多次。

加州警方近日聲明表示，當時雖然有間接資訊連結莊孟德與史密斯案，不過沒有進一步實證，無法對莊孟德提起刑事訴訟。

警方指出，1990年代的DNA採樣比對技術遠不如現在先進。上個月，該案被重啟，警方使用新的判案技術，再度檢視史密斯受害時留下的衣服，建立「嫌犯DNA檔案」。

警方從64歲的嫌犯莊孟德身上採集到DNA樣本，與過去的DNA檔案比對，確認他是殺害史密斯的兇手。但在警方進行發出正式逮捕令的準備作業時，莊孟德在加州一處山上自行了斷生命。（編輯：林憬屏）1110917

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