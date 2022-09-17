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北韓立法授權核攻擊 美承諾續部署戰略資產嚇阻

2022/9/17 09:32
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國和南韓今天譴責北韓公布的新法律會導致「局勢升級且破壞穩定」，法律規定北韓有權採取先發制人的核攻擊自衛。華府誓言將繼續部署和利用戰略資產來嚇阻和回應北韓。

路透社報導，在擴大遏制戰略協議體（EDSCG）副部長級會議後發表的聯合聲明中，美國重申協防南韓的承諾「堅若磐石」，並表示北韓的任何核攻擊都將得到「難以抵擋和果斷的回應」。這是EDSCG自2018年來首次召開會議。

聲明說，美韓「承諾繼續努力運用兩國國家力量的所有要素，來加強聯盟的嚇阻態勢」。

聲明還說：「美國承諾加強與南韓的協調，繼續及時有效地在區域部署和運用戰略資產，以嚇阻和回應北韓，加強區域安全。」

聲明提到了7月對F-35A戰鬥機的聯合訓練，以及即將在區域部署的雷根號航空母艦打擊群（USS Ronald Reagan Carrier Strike Group），「清楚表明了美國在這方面的承諾」。

聲明指出，EDSCG代表團曾視察一架美國B-52戰略轟炸機，並表示兩國將尋求透過改進訊息共享、培訓和演習來加強戰略準備。雙方也承諾加強聯盟的飛彈反應能力和態勢。

北韓上週通過新法，正式賦予動用先發制人的核打擊以自我防衛的權利。北韓領導人金正恩表示，這項新法使北韓的核地位「不可逆轉」，並禁止進行非核化談判。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110917

金正恩
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