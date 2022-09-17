土地利用變化等因素 巴西陸生昆蟲數量減少

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巴西一項研究發現巴西陸生昆蟲的數量減少，原因包括土地利用的變化、農藥使用及氣候變化等。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西3所大學合作的一項研究發現巴西陸生昆蟲的數量減少，例如蜜蜂、蝴蝶、黃蜂、螞蟻和甲蟲，原因包括土地利用的變化，農藥的使用，以及氣候變化等。

這項名為「巴西昆蟲減少：對當前證據的評估」的研究，由聖卡洛斯聯邦大學（UFSCar）、南大河聯邦大學（UFRGS）和坎皮納斯州立大學（Unicamp）合作進行，發表在科學雜誌「生物學通訊」（Biology Letters）。

研究人員之一、聖卡洛斯聯邦大學自然科學、數學與教育系教授亞谷斯蒂尼（Kayna Agostini）表示，陸生昆蟲對維護生態系統和農業活動至關重要。

研究人員根據45項已發表的研究分析過去5年的趨勢，並對巴西研究昆蟲的156名科學家進行問卷調查。

研究人員表示，陸生昆蟲減少的主要原因包括：土地利用的變化，農業取代原生植被、農藥的使用，以及氣候變化。

外來物種的引入雖然不太常見，但也可能干擾當地動物的生存，因為外來物種可能會與本地物種競爭並消滅種群。

以蜜蜂為例，隨著植被的移除，鋪設瀝青和燈光，環境急劇改變而減除了有利於建造巢穴的空間，可能造成這種昆蟲數量減少。

這項研究還調查近年來水生動物的數量，結果顯示沒有下降，但不能肯定生存空間維護得很好。

亞谷斯蒂尼表示，大多數研究都是最近才進行，這些昆蟲所在的區域已經受到影響；由於是在污染和環境變化之前沒有監測，研究人員不知道在較長期間出現何種變化。

亞谷斯蒂尼指出，知識和監測是保護物種的重要步驟，有許多未知或不完整的科學數據，所以目前的挑戰是增加投資，讓研究人員能夠繼續研究和獲得這些發現，且每年對昆蟲進行監測，從而協助採取保護物種的決策。

昆蟲在糧食生產和生態系統保護發揮關鍵作用，牠們分解生物結構，加速分解過程，有助於補養土壤；牠們還為鳥類、蝙蝠和小型哺乳動物提供食物。

亞谷斯蒂尼指出，除了做為其他物種的寶貴食物來源並通過回收利用為生態系統服務外，昆蟲也有提供授粉這項重要功能，這對糧食生產至關重要。（編輯：陳惠珍）1110917