挾高人氣參選 巴西總統「代言人」手譯員進軍國會

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（中央社巴西利亞18日綜合外電報導）很少人知道他的名字，但身為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的手語翻譯員，季馬瑞斯卻是巴西家喻戶曉的熟面孔；而現在，他希望挾著這樣的高人氣，一舉進軍國會。

法新社報導，在波索納洛身旁把他的話同步翻譯成巴西手語3年後，季馬瑞斯（Fabiano Guimaraes）現在開始投入選戰，以和波索納洛結盟的共和黨（Brazilian Republican Party）黨員身分，角逐10月的聯邦眾議院選舉。

現年42歲的季馬瑞斯本身並非聽障，而是18歲時，他平時去的教會牧師出錢讓他上課，才開始學手語。學著學著，季馬瑞斯發現自己學得不錯，就開始為教會的聽障人士擔任翻譯。

但在教會當手譯員，與為極右派波索納洛翻譯的難度根本沒得比，因為季馬瑞斯說，波索納洛的語言特色就在於貼近底層，反體制的謾罵和猥褻色彩多，滿是「技術挑戰」。

季馬瑞斯在波索納洛身邊飛快比著手語的影片不時在社群媒體瘋傳，尤其是波索納洛每週一次透過臉書（Facebook）直接和鐵粉面對面的直播。

其中1段影片，季馬瑞斯「滔滔不絕」比著手語，臉上憤怒的表情，與波索納洛連珠砲咒罵批評者時的神情如出一轍。

另1段則是波索納洛忘記農業部長蒙特斯（Marcos Montes）的名字時，季馬瑞斯小心翼翼地低語告訴他。

波索納洛驚訝地問：「你會說話？」季馬瑞斯回答：「我會說話！」

接著兩人哈哈大笑。

身材矮小、髮際線後移、臉上卻滿滿活力的季馬瑞斯在巴西利亞家中接受法新社訪問時表示：「站在總統身邊讓我成為目光焦點。」

波索納洛當總統的第1天，身旁就不乏突出的手譯員。2019年總統就職典禮上，手語流利的波索納洛夫人蜜雪兒（Michelle）當時就以手語發表演說。

而身為葡萄牙語與西班牙語專業教師的季馬瑞斯，則在參加他以為是遴選教育部手譯員的正式考試後，於2019年稍晚加入總統手語團隊。季馬瑞斯沒進入教育部，反而到了總統府工作。

季馬瑞斯表示，這個工作對他而言，是「民主服務」，「我讓聽障同胞參與全國政治辯論」，「在總統身邊翻譯，兩種語言（口語和手語）一樣重要，這讓巴西的聽障人士能見度大增」。

巴西2.13億人口，有大約1000萬是聽障。

季馬瑞斯本身是波索納洛的大粉絲，也深深折服於他的溝通風格。季馬瑞斯說，波索納洛「說話通俗、沒那麼正經八百，但卻很有深度」。

他說：「那些話深入巴西人心，帶巴西人進入政治辯論，我的岳母只讀到4年級，她總是說，『政治人物講話，波索納洛是我唯一聽得懂的』。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110919