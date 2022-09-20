更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打
國際

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打
運動

U18世界盃棒球林詔恩、邱鑫拿個人獎 下屆比賽台灣開打

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查
生活

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》花東鐵路橋梁受損修復至少需一個月 暫以巴士接駁
首頁 / 國際

巴西總統參加英女王國葬 對手指控藉機選舉造勢

2022/9/20 08:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）2022年巴西總統大選在即，爭取連任的現任總統波索納洛昨天抵達倫敦，參加英國女王伊麗莎白二世國葬，被競爭對手指控藉機進行選舉活動，他否認利用英國行「搞政治」。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天接受巴西電視台SBT訪問時評論此事，說他正在倫敦「履行他的機關角色。」

波索納洛還說，巴西是泱泱大國，是世界第10大經濟體，英國本身也有意接觸巴西。

昨天，波索納洛在巴西駐倫敦大使館陽台向支持者發言，說他將在10月2日選舉首輪投票中獲勝。

波索納洛說，他去過培南布可州（Pernambuco）內地，接受度超乎尋常，所以很可能第1輪就贏。

波索納洛今天在倫敦受到媒體質疑時說：「你認為我來這裡是為了搞政治？我才懶得回答你。看在上帝的份上，問些有內涵的的問題吧！說我來這裡搞政治？如果我沒有來，更會被批評。」

之後波索納洛說他不會再回答任何問題就離開現場。

波索納洛競爭對手、工黨的前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和巴西聯盟的索羅尼克（Soraya Thronicke）對波索納洛競選活動向高等選舉法院提起訴訟，阻止波索納洛利用英國行進行選舉活動。

魯拉競選團隊指波索納洛「挪用」官方活動進行競選活動，波索納洛在英國首都的發言具「選舉性質」。

索羅尼克則要求阻止波索納洛競選團隊使用他在倫敦活動的影像。（編輯：林憬屏）1110920

魯拉
阿根廷副總統遇刺 拉響巴西總統候選人安全警報 巴西總統選舉首場辯論會 女性候選人表現突出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族