巴西總統參加英女王國葬 對手指控藉機選舉造勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）2022年巴西總統大選在即，爭取連任的現任總統波索納洛昨天抵達倫敦，參加英國女王伊麗莎白二世國葬，被競爭對手指控藉機進行選舉活動，他否認利用英國行「搞政治」。

波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天接受巴西電視台SBT訪問時評論此事，說他正在倫敦「履行他的機關角色。」

波索納洛還說，巴西是泱泱大國，是世界第10大經濟體，英國本身也有意接觸巴西。

昨天，波索納洛在巴西駐倫敦大使館陽台向支持者發言，說他將在10月2日選舉首輪投票中獲勝。

波索納洛說，他去過培南布可州（Pernambuco）內地，接受度超乎尋常，所以很可能第1輪就贏。

波索納洛今天在倫敦受到媒體質疑時說：「你認為我來這裡是為了搞政治？我才懶得回答你。看在上帝的份上，問些有內涵的的問題吧！說我來這裡搞政治？如果我沒有來，更會被批評。」

之後波索納洛說他不會再回答任何問題就離開現場。

波索納洛競爭對手、工黨的前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和巴西聯盟的索羅尼克（Soraya Thronicke）對波索納洛競選活動向高等選舉法院提起訴訟，阻止波索納洛利用英國行進行選舉活動。

魯拉競選團隊指波索納洛「挪用」官方活動進行競選活動，波索納洛在英國首都的發言具「選舉性質」。

索羅尼克則要求阻止波索納洛競選團隊使用他在倫敦活動的影像。（編輯：林憬屏）1110920