亞美尼亞與亞塞拜然衝突後首會 美國務卿促和平

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國務院表示，國務卿布林肯今天在紐約與亞美尼亞和亞塞拜然兩國外長見面，這是亞美尼亞和亞塞拜然本月發生致命邊境衝突後，雙方首次直接會談。

路透社報導，亞美尼亞與亞塞拜然上週同意停火，結束因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）長年領土問題而起的2天交火。

雙方交火造成170多名士兵死亡，更可能在地緣政治衝突已然高漲的時刻，把亞塞拜然的主要支持者土耳其，以及亞美尼亞的盟友俄羅斯拖進更大的戰爭。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯在聯合國大會場邊讓亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）與外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）見面，強調避免更進一步衝突以及重返和平進程的必要。

普萊斯表示：「他們討論下一步，國務卿鼓勵雙方在本月底前再次見面。」

亞美尼亞和亞塞拜然12日至14日的交火，是2020年一場6週戰爭造成數千人喪命以來，最致命的衝突事件。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110920