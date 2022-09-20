乾旱摧毀德州 全美棉產量今年恐掉2成

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國中西部今夏旱象嚴重，德州棉花農裴基（Sutton Page）的棉田幾顆粒無收，預估只能搶救約1/5的作物；美國農業部估計今年全美棉產量恐下滑超過2成。

法新社報導，裴基僅表示今年「收成欠佳」，現實則是德州北部的旱情根本是災難；大部分裴基的同行甚至放棄收成，留下一片片光禿禿棉田的景觀。

德州棉產樞紐的勒波克（Lubbock），過去12個月降雨量只達正常值的一半，僅有的一點降雨也來得太晚，救不了棉田。

裴基說：「從今年1月開始到5月，簡直是一滴雨都沒有。然後5月起氣溫又飆到近攝氏38度，還有達時速30英里的風勢，把一切弄得乾燥到不行。」

美國的棉產量僅次於印度、中國而居世界第3，全美近半棉花產自德州。美國農業部估計，德州今年的棉產量將下滑58%，全美棉產量對比去年則減少21%，產量將是2015年以來最低。

棉花是德州西北部在地經濟命脈，但德州理工大學（Texas Tech University）農業經濟系教授哈德遜（Darren Hudson）擔心，2022年的收成恐會是30年來最慘情況之一。

考量全球紡織業連鎖效應和經濟已受COVID-19疫情震盪等因素，哈德遜研判乾旱帶給德州當地的經濟衝擊恐達20億美元。

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30歲的歐爾曼（Landon Orman）在離達拉斯西方3小時車程的阿比林（Abilene）附近一處2000英畝的棉田上班，未灌溉的棉田裡毫無發芽不說，局部有水可澆灌部分，產量也得腰斬。

歐爾曼整體預估相較正常年歲，他們今年產量會暴跌85%。雖然他與很多人一樣有相關的收成保險，財務情況還不至於撐不下去，「但身為農民，幾乎什麼都沒法種的感覺真是糟透了」。（譯者：陳亦偉）1110920