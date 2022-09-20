女王國葬結束 特拉斯赴聯合國大會首登國際舞台

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國新任首相特拉斯（Liz Truss）在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮上肅穆帶領眾人讀經之後，今天轉往美國，準備首度出席聯合國大會。

法新社報導，特拉斯本週將在紐約拜會美國總統拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），兩位在英國脫歐與北愛爾蘭立場上與她大相逕庭的領袖。

特拉斯本月6日獲女王任命就任首相，這是女王生前最後一次以國家元首身分執行儀式性任務。2天後，女王駕崩，全國進入10天哀悼期，政壇也暫時停擺。

但隨著特拉斯投入務實外交，她的新政府也還得應對俄羅斯與烏克蘭戰爭對生活成本帶來的危機，這樣的喘息時間不會太長。

特拉斯將在22日返回倫敦，隔天則由財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）發表緊急預算聲明。

發言人表示，特拉斯將在聯合國尋求「激發進一步的國際行動，以結束對俄羅斯能源的仰賴，確保世界不會重蹈覆轍」。

發言人說，特拉斯也會鞏固前首相強生對烏克蘭的支持，因為「當像（俄羅斯總統）蒲亭這樣的政權被允許霸凌和勒索鄰國時，整個世界都會遭殃」。

特拉斯預料將在21日的聯合國主題演說上表示，英國將持續成為對抗專制敵人的「民主價值積極捍衛者」。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110920