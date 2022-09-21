烏克蘭戰爭與氣候變遷影響 全球分裂風險恐加劇

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）世界領袖今天警告，在氣候變遷惡化、糧食價格飆漲恐引發新動盪的此時，烏克蘭戰爭有著讓全球進入新分裂時代的危險。

法新社報導，一年一度的聯合國大會（General Assembly）在歷經兩年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，今年恢復召開實體會議，全球領袖齊聚位在紐約曼哈頓中城的聯合國總部，只有1人獲准線上與會，那就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕式致詞時警告地球岌岌可危，但他利用一艘載著穀物離開烏克蘭的投影畫面，作為外交途徑是可以發揮作用的證據。

古特瑞斯說：「我們的世界陷入了大麻煩。分歧越來越大。」

「全球不滿之冬即將來臨。」

他說：「信任正在瓦解，不平等正在爆發，我們的地球正在發燒，民眾受到傷害，而最弱勢的人受害最深。」

隨著全球氣溫升高，巴基斯坦境內一塊大如英國面積的土地近來被水淹沒，古特瑞斯痛批化石燃料公司和「反自然的自殺式戰爭」。

他呼籲已開發經濟體對化石燃料課徵利潤稅，並將這些資金用於補償氣候變遷所造成的損害，同時幫助高物價時代生活陷困的民眾。

正當各國領袖在聯合國大會討論烏克蘭戰爭時，烏克蘭分離主義者宣布將推動入俄公投，一個西方國家長久以來一直嚴厲警告的舉動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將俄羅斯入侵烏克蘭的行動形容為「重返帝國主義和殖民新時代」。他並警告說，各國若沒有任何作為，可能會「粉碎全球秩序，而失去了全球秩序，就無法實現和平」。

他說：「戰爭之外，這場衝突的直接和間接原因也導致世界有著分裂的風險。」

聯合國大會議程仍受到英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世的影響，傳統上，美國總統一向是大會首日的第2位發言人，但這次總統拜登（Joe Biden）的演說被延至明天。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110921