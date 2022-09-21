鄭文燦匈牙利論壇演說 籲各國續支持自由民主台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）桃園市長鄭文燦今天在匈牙利首都布達佩斯舉行的永續民主會議發表預錄演說，主題為「在中國威脅下的台灣以及桃園」。駐匈牙利代表處表示，與會人士熱烈鼓掌回應鄭文燦的演說。

代表處指出，鄭文燦應布達佩斯市長柯若琼（Gergely Karacsony）邀請，參與21至22日在當地舉行的第二屆「布達佩斯論壇－建立永續民主」會議（Budapest Forum－Building Sustainable Democracies）。

鄭文燦在預錄演說表示，桃園市很榮幸去年獲邀參加歐盟「自由城市協議」。俄羅斯今年2月全面侵略烏克蘭後，桃園市響應「自由城市協議」的倡議，將烏克蘭國旗顏色投影於市府建築，台灣民眾也捐款援助烏克蘭。

鄭文燦說，台灣是民主自由國家，長期受中國威脅，遭阻撓實質參與世界衛生組織（WTO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織以及自由貿易協定。不過，鄭文燦也提到，歐洲國家、美國近年多次公開支持台灣，尤其是歐洲團結支持立陶宛對抗中國壓力，顯示理念相同國家可共同捍衛民主發展。

立陶宛因為去年率先退出中國與中東歐國家的合作機制、打破歐盟慣例允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等事件，遭北京以外交、經貿等手段強力施壓。歐盟今年1月已在WTO對中國提出訴訟。

駐匈牙利代表處表示，駐匈代表劉世忠今天參加布達佩斯論壇的「大使圓桌討論小組」。他發言指出，台灣不僅發展出成熟的民主政治，在經濟上也創造亮眼成果；台灣生產的高端晶片在全球市佔率超過7成，近年來更致力強化與中歐及波羅的海國家的關係。

捷克駐匈牙利大使比亞爾（Tibor Bial）則發言表示，捷克支持台、捷互訪交流。

布達佩斯論壇由布達佩斯市政府發起，會議兩大主軸為民主政治及永續發展，與會人士多方討論中東歐國家及巴爾幹地區的民主政治發展，以及俄烏戰爭對歐洲、全球的啟示。

論壇也觸及假訊息威脅，以及如何同時支持民主永續發展與自由市場經濟體系。會議舉行採混合形式，以實體出席為主、線上參與為輔。（編輯：林治平）1110921