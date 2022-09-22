蒲亭頒動員令 俄人湧入土耳其機票價格翻倍

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俄羅斯總統蒲亭21日宣布徵召30萬後備軍人後，從莫斯科飛往伊斯坦堡的單程機票價格飛漲並迅速售罄。圖為伊斯坦堡薩比哈格克琴機場。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年9月22日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）烏克蘭戰爭爆發後，持俄國護照可免簽入境的土耳其湧入大批俄國人。如今蒲亭宣布局部軍事動員，再次促使俄人前往土耳其，從莫斯科及其他俄國主要城市飛往伊斯坦堡的機票價格翻了一倍以上。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日宣布局部軍事動員，徵召30萬名後備人員投入烏克蘭戰事後，根據谷歌公司（Google）航班搜尋數據，從莫斯科到伊斯坦堡的單程機票價格從1500美元（約新台幣4萬7500元）到4000美元不等，比20日的價格高一倍以上。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）及廉航「飛馬航空」（Pegasus Airlines）25日前都沒有機位。

雖然機票價格飛漲，飛行時數也不斷增加，甚至從5小時增至約50小時，仍未阻止俄人離境。報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，持俄國護照可免簽入境塞爾維亞、阿爾巴尼亞及喬治亞等，從莫斯科等城市飛往這些國家的機票價格在蒲亭宣布局部軍事動員後應聲上漲。

俄羅斯航空（Aeroflot）25日以前也沒有機位，最便宜的直飛航班價格為1217美元，需轉機的班機票價為2500美元，且經濟艙都已售罄，只剩下商務艙座位。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，逃往土耳其的俄人數量明顯增加。成千上萬的俄人，尤其是年輕人及白領階級湧入土耳其伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）及安塔利亞（Antalya）等主要城市，其中多數打算從土耳其再轉往歐洲。

俄人在土耳其購買的房地產數量也於今年5月打敗各國，躍升首位。根據土耳其的「購屋送護照」計畫，只要砸至少40萬美元買房，就有機會取得土耳其護照。

俄人大量湧入也使土耳其銀行開始使用俄國國家支付系統Mir。然而在美國財政部宣布擴大制裁使用Mir的金融機構後，兩家土耳其銀行已停用Mir。（編輯：周永捷）1110922