赴義大利設新晶片廠 傳英特爾看上東北部威尼托區

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（中央社羅馬25日綜合外電報導）路透社引述2位知情人士披露，義大利即將離任的總理德拉吉政府和英特爾已挑選義大利東北部威尼托大區的維加西奧鎮，作為英特爾義大利新晶片廠的優先地點。

路透社報導，這項在義大利的投資是英特爾（Intel）去年3月宣布廣泛投資計畫的一環。英特爾計畫在歐洲建廠，未來10年投資金額最高達800億歐元。初期將投資約45億歐元，金額預期將隨著時間增加。

英特爾表示，義大利廠將創造1500個就業機會，另外還有供應商和夥伴增加的3500個就業機會。新廠將在2025年到2027年之間開始運作。

英特爾的義大利廠將會是先進半導體封裝廠。

由於事件敏感而要求匿名的消息人士表示，各方已在9月初完成一項全面協議的細節，但在義大利今天的國會大選結果出爐前，不會公開宣布。

英特爾發言人對目前進行中的機密協商不予評論。義大利總理德拉吉（Mario Draghi）辦公室也婉拒發表評論。

威尼托大區（Veneto）的維加西奧鎮（Vigasio）位於重要交通樞紐布里納（Brenner）鐵公路線城市維洛納（Verona）附近，從最後兩個地點名單中脫穎而出，成為優先地點。

消息人士之一表示，另一個原因是這裡和德國之間的交通便利，尤其是和德國的馬德堡（Magdeburg）。英特爾將在馬德堡蓋兩座廠。

德拉吉的聯合政府7月間垮台，義大利今天舉行國會大選。選前民調顯示，由梅洛尼（Giorgia Meloni）所領導右翼民粹政黨「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）為首的右翼聯盟似乎勝券在握。

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消息人士表示，義大利政府對英特爾投資計畫的國家補助，必須在最終協議正式拍板前告訴下一屆政府。消息人士還說，德拉吉可能會由下一屆政府宣布這項消息。

為了強化國內晶片業實力，義大利政府也和多家半導體業者洽談，其中包括義法合資的意法半導體（STMicroelectronics）、台積電、環球晶圓，以及英特爾今年稍早買下的以色列高塔半導體（Israeli Tower Semiconductor）。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110925